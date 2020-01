Jesualdo quer equilíbrio no Santos e busca time mais preocupado com a defesa

​ Características semelhantes, preocupações “diferentes”. Em pré-temporada desde o dia 8 de janeiro, Jesualdo Ferreira, novo treinador do ​Santos , busca time mais equilibrado e preocupado com o sistema defensivo. O alvinegro praiano deve seguir com o estilo ofensivo da última temporada, mas com mais proteção à zaga.

De acordo com informações do jornal ​A Tribuna, o português tem tido mais atenção com a defesa do que tinha o argentino Jorge Sampaoli. A ideia do novo comandante é montar uma equipe que seja mais sólida e tenha maior capacidade de ‘destruir’ jogadas, mas sem abdicar do ataque.

Em treinamentos fechados para a imprensa, o treinador tem escalado o time com Pará, na lateral direita, e Felipe Jonatan, na esquerda, ambos têm mais características defensivas do que ofensivas. Sem Victor Ferraz e Jorge, Jesualdo fica sem muitas opções no plantel.

Ferraz foi negociado com o ​Grêmio no início da temporada e Jorge retornou ao Monaco, da França, após o fim do empréstimo. Os dois jogadores tinham mais poder de ataque do que os atuais e davam mais possibilidades ao argentino Sampaoli. O lateral-direito Madson aparece como alternativa ofensiva para o português.

Jesualdo Ferreira também tem mudado o meio-campo em relação à temporada passada. O experiente comandante tem optado por Alison à frente dos zagueiros e não por um homem de criação, como Jean Mota e Evandro, no período do argentino. Diego Pituca e Carlos Sánchez também intensificaram a força na marcação.

Em sua apresentação, o treinador afirmou que gosta do estilo ofensivo, mas que encontrou fragilidades defensivas na equipe de 2019. “Me agrada, gosto, mas também é verdade que não podemos ver apenas um lado. Precisa haver equilíbrio. Então, é melhorar o que não era muito bom e melhorar também as qualidades”, destacou.

Falei q a defesa deixa a deseja, porém o ataque é bom, vamos confiar e acreditar. VAMOS VIRAR SANTOS!! SANTOS O TIME DA VIRADA;

SANTOS O TIME DO AMOR — Cesar, Paulo Cesar  (@pacesfeal) January 9, 2020





O primeiro compromisso e teste oficial do Santos em 2020 vai ser na próxima quinta-feira (23), na Vila Belmiro, contra o Bragantino, às 19h15 (de Brasília), pela 1ª rodada do Campeonato Paulista.