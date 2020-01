Jesus ensaia data para estreia de Pedro Rocha, Michael e Gustavo Henrique no Flamengo

​A semana do Flamengo tem sido muito agitada. Michael e Thiago Maia já foram anunciados oficialmente e a única pendência é do centroavante Pedro; o goleador já assinou contrato com o Mais Querido do Brasil e o anúncio deve ocorrer até o início desta quinta-feira (23). A diretoria flamenguista também está por detalhes para contratar Gabigol junto à Inter de Milão de forma definitiva.

Após praticamente a confirmação de todos estes reforços, os torcedores ​Rubro-Negros estão ansiosos para saber quando os contratados irão estrear pelo clube carioca. Jorge Jesus, que já voltou das férias e está trabalhando internamente no Fla, conversou com sua comissão técnica e ensaia uma data para colocar pelo menos três jogadores que chegaram recentemente ao Ninho do Urubu.

O comandante português acredita que Pedro Rocha, Michael e Gustavo Henrique devem estar prontos para atuar diante do Resende, no dia 2 de fevereiro, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. Até lá, o condicionamento físico do trio será intensificado pelo Departamento Médico do Flamengo. A informação foi apurada através deste repórter.

Pedro e Thiago Maia ainda não têm uma data definida, já que ambos os jogadores não estavam jogando na Europa e, a princípio, precisam de um tempo a mais nos treinamentos. Com um elenco recheado de opções, Jesus deseja montar duas equipes com qualidade técnica para brigar por todos os títulos e, assim, não sofrer por contusões e eventuais convocações durante o ano.