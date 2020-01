Jesus vê Fla resolvendo última carência e Braz estuda trazer ala do Wolfsburg; empréstimo é a opção

​Após um 2019 mágico em que conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro – sem mencionar o Estadual -, o ​Flamengo parece que vai liderando também a corrida para essa temporada. No que depender dos reforços já anunciados pela diretoria, a tendência é que Jorge Jesus tenha em mãos um plantel ainda mais poderoso. Nesta quarta-feira (22), o Mengão oficializou a chegada do volante Thiago Maia, o quarto reforço após Gustavo Henrique, Pedro Rocha e Michael. Há a expectativa de o centroavante Pedro entrar para o seleto grupo até sexta (24).

Pode-se dizer, ao observarmos os nomes buscados por Marcos Braz, que o Flamengo preencheu as lacunas que ainda existiam no elenco do “Mister”. Com exceção de uma posição – a lateral direita. Rafinha obviamente é o titular absoluto, porém, com a transferência de Rodinei ao Internacional por empréstimo, o português quer um jogador para manter a concorrência sadia e sem perder a qualidade técnica.

No fim da tarde desta quarta, o ​jornalista Allan Abi Madi, colunista do Flamengo no portal Torcedores.com, trouxe a informação de que William, ex-ala do Inter, é um nome que interessa à alta cúpula da Gávea. “Nomes de dentro do Brasil e de outros países da América do Sul foram estudados. Não houve avanço por conta do ‘custo-benefício’. Jogadores que atuam na Europa são avaliados. William (Wolfsburg) é um que agrada bastante”, escreveu. Campeão olímpico com a Seleção Brasileira em 2016, William se transferiu para o futebol alemão um ano depois e um retorno ao país é considerado complicado.

A alternativa mais viável, nesse contexto, era de um empréstimo com opção de compra após o período. O lateral-direito de 24 anos possui vínculo no clube da Bundesliga até junho de 2022 e é avaliado em 14 milhões de euros (cerca de R$ 65 milhões em valores atuais), segundo o site Transfermarkt. Contra o Flamengo, há o fato de o camisa 2 ser titular absoluto do Wolfsburg, o que garantiria muitos mais anos no Velho Continente. Na contramão, o ala poderia ser mais observado por Tite para a Seleção Principal, principalmente com as Eliminatórias para a Copa do Catar.