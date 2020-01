Joia do Santos projeta 2020 de afirmação após ano ‘iluminado’ pela Seleção

​O ano de 2019 foi de extremos para o garoto Kaio Jorge. Com a camisa do ​Santos, quase não foi aproveitado por Jorge Sampaoli, que muito raramente abria mão de sua trinca ofensiva formada por Soteldo, Sasha e Marinho. Com a camisa da Seleção Brasileira, no entanto, o garoto ‘voou’: foi campeão do mundo com a Sub-17, anotando gols decisivos na campanha.

Como destaca o ​UOL Esportes, o atacante integra o elenco profissional alvinegro e realiza pré-temporada junto de seus companheiros, sob batuta do luso recém-chegado, Jesualdo Ferreira. Perguntado sobre suas expectativas para o novo ano, o Menino da Vila não escondeu seu desejo de finalmente ‘deslanchar’ com a camisa do Peixe.

“Que em 2020 eu possa mostrar ainda mais o meu futebol, consiga ter uma boa sequência e que eu possa ajudar o Santos sempre que possível. Acredito que pode ser um grande ano. Temos um elenco qualificado e que pode evoluir ainda mais. Esse é o primeiro passo, entender as ideias do professor Jesualdo e buscar por em prática para podermos continuar com bons desempenhos”, afirmou o garoto.