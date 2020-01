Jordi e mais sete jogadores voltam de empréstimo em 2020 e Vasco deve definir o futuro dos atletas

​O ​Vasco da Gama teve antes da virada de ano um dos anúncios mais esperados pelos cruz-maltinos: o centroavante Germán Cano, que chega como grande esperança de gols da equipe de São Januário para 2020. Porém, além do atacante estrangeiro, outros atletas já sabem que estarão a disposição de Abel Braga, caso o clube assim queira. São os jogadores emprestados que voltam ao Vasco.

Segundo a informação do site ​Globoesporte, apenas um atleta está garantido no elenco vascaíno para 2020: o goleiro Jordi, de boas atuações no Campeonato Brasileiro de 2019 defendendo o CSA, de Alagoas, deverá brigar por posição com Fernando Miguel. Com relação aos demais, as avaliações deverão ser feitas por Abel Braga e por sua comissão técnica no início da temporada.

Outro goleiro que está de volta é Gabriel Félix, que disputou oito partidas pelo São Bento. Porém, dificilmente permanecerá, pois além de Fernando Miguel e Jordi, o clube conta com os goleiros Lucão e Alexander. O zagueiro Luiz Gustavo que defendeu o Guarani também não deverá ficar, pois o time de Campinas tem interesse em manter o defensor que tem contrato com o Vasco até o final de 2020.

Quem também não deverá ter nova chance é o lateral Rafael Galhardo, que estava emprestado ao Grêmio e tem contrato até o fim de 2021. O volante Willian Maranhão foi titular do América-MG em 2019, porém vai se reapresentar e tentará uma chance com Abel Braga. Dos meias Guilherme Costa e Lucas Santos, apenas o segundo estará no elenco após passagem pelo CSKA-RUS. Já o atacante Caio Monteiro teve poucas oportunidades no Paraná e também tem seu futuro indefinido.