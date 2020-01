Jornalista indica futuro do técnico Jorge Jesus após crise política no Flamengo

​A equipe do​ Flamengo parecia bem entrosada dentro de campo e, após os títulos da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro, estava tudo bem tranquilo. Mas, na última segunda-feira (6), o tempo fechou na casa do Urubu com a demissão do então gerente de futebol, Paulo Pelaipe, o que agitou os bastidores do Rubro-negro. A situação pode colocar em risco a permanência do técnico Jorge Jesus.

De acordo com o site U​OL, o dirigente estava de férias e tinha retorno agendado para terça-feira (7). Pelaipe iria assinar a renovação de seu contrato, porém recebeu um e-mail do RH do clube informando a demissão. Além disso, tudo indica que Braz e Spindel não sabiam da informação, ou seja, a decisão foi tomada pelo vice de relações exteriores Luiz Eduardo Baptista.

A crise política pode acabar respingando em Jorge Jesus, que tem contrato até maio deste ano e já tinha iniciado as conversas em busca de uma extensão contratual, conforme o site Torcedores.com. A primeira reunião para decidir o futuro do treinador estava marcada para depois do Mundial, porém foi adiada e agora deve acontecer após o dia 19, quando o técnico se reapresenta. O jornalista Matheus Leal, do site Torcedores.com, conversou com uma pessoa do estafe de Jorge Jesus que revelou a situação do técnico.

A fonte confirmou que o cenário segue o mesmo em relação a renovação do contrato de Mister e ainda informou que a tendência é a extensão contratual até o final de 2020. “Todos os cenários são teóricos, logicamente, possíveis, mas penso que a tendência seja a renovação. Jorge também.” Por fim, a fonte informou que se a crise política for grave “não ajuda”. No final de 2019, Jesus recebeu propostas da Itália,China e Inglaterra, mas considerou todas as ofertas pouco relevantes.

O Presidente do Flamengo Rodolfo Landim poderia rever a demissão de Paulo Pelaipe tendo em vista o alto grau de amizade dele com o Mister Jorge Jesus.

Em entrevista ao programa CMTV, de Portugal, Jesus afirmou que irá cumprir o seu contrato com o Rubro-negro, mas não garantiu a permanência. “Não sei se vou continuar no Flamengo depois de maio. Até maio vou continuar, isso tenho certeza quase que absoluta”, disse o treinador.