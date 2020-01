Jornalista revela salário gigantesco oferecido pelo Corinthians a Rony

O Corinthians está de olho no mercado da bola em busca de boas contratações para 2020. O clube sabe que é necessário investir em pelo menos mais um atacante, já que esse jogador chegaria no Alvinegro com a responsabilidade de substituir Clayson, jogador que estava em baixa no Timão, mas foi negociado junto com o Bahia.

Após uma longa novela que não acabou com um final feliz envolvendo Michael, o Alvinegro focou as suas energias na compra de Rony, jogador de 26 anos que chegaria no Timão como mais um atleta com capacidade de ser titular absoluto por muitos anos no ataque corintiano.

O Corinthians está brigando com o Palmeiras para conseguir contratá-lo. O Alvinegro sabe que o Palmeiras também fez uma proposta pelos mesmos valores, entretanto, o rival quer pagar parcelado, enquanto o Timão prefere o pagamento à vista. Os dois clubes ofereceram 6 milhões de Euros para comprar 50% dos direitos econômicos do jogador. Esses valores, em reais, dá R$ 27,8 milhões. O salário oferecido pelo jogador é de R$ 500 mil mensais.

O Corinthians está mais próximo da contratação do jogador por um fator importante. Isso porque o Athletico Paranaense pediu garantias bancárias ao Timão que os valores serão pagos. O clube vasculhou o mercado e encontrou um banco na Suíça que está disposto a entrar na negociação.