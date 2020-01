Jovem que casou sozinha após ser abandonada falece ao cair do nono andar!

A influencer digital, Alinne Araújo de 24 anos causou repercussão na web neste final de semana após seu noivo abandoná-la um dia antes de seu casamento e a jovem resolver que iria se casar assim mesmo.

Nesta segunda-feira (15) a jovem caiu do nono andar que ela morava no Rio de Janeiro. De acordo com o Joal Extra, a amiga e madrinha do casamento de Alinne confirmou a morte de sua amiga pelo Instagram.

Policiais do 31° Batalhão acreditam que a jovem tirou a própria vida após sofrer diversos ataques na Web ao divulgar as fotos de seu casamento após casar-se consigo mesma.

Alinne anunciou que seu noivo, Orlando Costa Jr, havia terminado o relacionamento por uma mensagem de texto, desistindo um dia antes do casamento. A história de Alinne causou muita repercussão, muitos diziam que a jovem estava querendo chamar atenção, mas também teve gente que apoiou a sua decisão.

Hoje cerca de 13 horas Alinne postou em seu Instagram dizendo que havia cansado das fofocas, e do jeito que estava tendo toda a repercussão. Veja abaixo um post que a jovem publicou ontem:

Alinne também divulgou vídeos da sua entrada no seu casamento, veja: