Jovem se apaixona pelo seu próprio corpo, após descobrir que magreza em excesso a prejudica tanto quanto a obesidade! Academia, dieta, filtros e edição de fotos: hoje em dia as pessoas parecem estar dispostas a tudo para conseguirem o famoso “corpo desejado”.

Muitas gastam bastante tempo se arrumando, tentando ser uma fonte de “inspiração” que acabam esquecendo do essencial (a saúde), e fazem com que a aparência vire não apenas uma prioridade, mas uma obsessão.

Mary Jelkovsky era assim, até que chegou o momento em que ela parou de dar tanta importância ao seu aspecto físico e passou a pensar mais na saúde e no amor próprio.

Ela não tinha mais a mesma necessidade de parecer perfeita para se sentir bem; ela precisava amar o seu corpo do jeito que ele era. Hoje, trazemos a história de uma jovem de 20 anos que entendeu a importância de amar o próprio corpo, independentemente do tamanho da roupa ou do peso.

A vida de influenciadora digital Muitas vezes nos preocupamos em ajudar o outro e fazer o outro se sentir bem e se cuidar, porém acabamos esquecendo que nós também precisamos dos devidos cuidados, isso aconteceu com Mary, que reencontrou o amor próprio após um choque de realidade…

Mary era uma influenciadora digital e uma personal trainer com um corpo magro e forte. Na rede, o seu nome era @maryskyfitness e por meio de suas publicações ela motivava as pessoas e as incentivava a buscar corpos atléticos, sempre com muitas recomendações de restaurantes onde era possível encontrar o que ela chamava de “pratos saudáveis”.

Ela sempre editava as suas fotos e tentava encontrar os ângulos que deixassem o seu corpo mais perfeito.

Mas tudo isso vinha acompanhado de um grande sacrifício: um severo transtorno alimentar e rotinas muito exaustivas de exercícios para manter o corpo sempre magro. Portanto, Mary nos ensina que precisamos rever nossos conceitos sobre cuidados com a nossa saúde, viver saudável é viver bem consigo mesma!