Neste dia 01 de fevereiro, Penedo vai ter mais uma prévia de Carnaval, trata-se de mais uma edição do bloco do Comerciário.

O evento está marcado para acontecer a partir das 15h com a concentração do bloco na Praça 12 de Abril, Orla Ribeirinha. Já às 17h o Trio Elétrico Styllus sairá em arrastão com o cantor baiano, Julinho Porradão pela orla da cidade. A festa também conta com as participações especiais da cantora penedense Maxylene Cruz e de Xandinho Bahia.

CONFIRA TODAS AS PRÉVIAS DE PENEDO

Os abadás estão sendo vendidos pelo preço de R$20,00 na loja Dom Pedro que fica localizada no Largo de São Gonçalo, próximo à igreja que leva o mesmo nome, no Centro Histórico.

Mais informações você pode encontrar no Instagram oficial do bloco.

Da Redação