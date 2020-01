Justiça se posiciona sobre pedido de rescisão de David com o Cruzeiro

​O atacante David foi apenas um dos jogadores do ​Cruzeiro a acionar a Justiça buscando a rescisão de seu contrato de trabalho. No entanto, teve seu pedido negado. Uma audiência de conciliação foi marcada para o dia 11 de fevereiro, na 47ª Vara do Trabalho, em Belo Horizonte, na tentativa de que ocorra um acordo entre clube e jogador.

Eu tive um sonho hj com a escalaçao do cruzeiro e o david era titular Eu chorei nesse sonho Kkkk 🙁 — Pedro Mars (@ppmahara) January 14, 2020

David tem vínculo com a Raposa até dezembro de 2022, mas ingressou na Justiça alegando atraso de cerca de R$ 1 milhão no pagamento referente a três meses de salário, FGTS, 13º e férias. No início da temporada, ele recebeu uma proposta de empréstimo para defender o Fortaleza ao longo deste ano.

Passando reprise da final do mineiro e o cruzeiro ganhando do galo, David de reserva.

Bons tempos que não voltam — Giovanna (@neiva_giovanna) January 14, 2020

Além disso, seu empresário, André Cury, fez uma oferta de R$ 5 milhões para ficar com os 35% dos direitos econômicos do jogador, que pertencem ao Cruzeiro, e assim repassá-lo a outra equipe. Ele também assumiria os débitos que o clube tem com o jogador. A situação está sendo analisada pela diretoria da Raposa que, a princípio, gostou da ideia. Além de David, o meia Thiago Neves, o volante Éderson e o zagueiro Fabrício Bruno também protocolaram pedidos de rescisão de contrato por meio de ação judicial.

Para mais notícias do Cruzeiro, clique ​aqui.