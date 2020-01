Justo? Globo e Flamengo não entram em acordo e demais times cariocas podem ‘pagar’

​Flamengo e Rede Globo ainda não entraram em acordo sobre os direitos de transmissão do Campeonato Carioca 2020. A falta de uma resolução ‘positiva’ entre o Rubro-Negro e a emissora vai gerar, caso não ocorra o acordo, um prejuízo de R$18 milhões para os demais clubes do estado e para a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ). De acordo com o ​Blog do Rodrigo Mattos, os doze times pequenos e médios serão os mais prejudicados na distribuição do montante.

Botafogo, Fluminense e Vasco, junto à FERJ, assinaram contrato com a Globo até 2024, enquanto o Flamengo só aceitou até a temporada passada. A primeira partida do Mais Querido é no dia 18 de janeiro e os envolvidos, no momento, não estão próximos de um acordo. Assim, o conglomerado midiático deixaria de pagar os 18 milhões de reais para o rubro-negro e a mesma quantia também para a federação. O valor descontado equivale para a ausência de qualquer um dos grandes.

A circunstância é semelhante a da emissora com o ​Palmeiras para a transmissão do Campeonato Brasileiro 2019. A situação é que cada parte briga pelo melhor contrato para si próprio. É uma negociação. A Globo entende de uma forma e o Flamengo de outra. O desafio é fazer com que ambos fiquem ‘satisfeitos’ com o resultado final. A falta de acerto não é boa para nenhum dos envolvidos e muito menos para os clubes de menos investimento, que dependem ainda mais desta verba.

Por outro lado, é importante ressaltar que é uma negociação comercial e as partes não estão preocupadas com terceiros. O Flamengo sabe que o tempo corre a seu favor e que vive uma realidade diferente dos demais clubes do Rio, considerando que as maiores audiências são dos jogos do rubro-negro e a condição financeira do clube. Vale ainda o exemplo do Palmeiras. Assim, a tendência é de que a Globo flexibilize para que haja o acordo.

O evento, distante da razão, é ruim para todos, especialmente para aqueles que não têm como estar no estádio de futebol e que dependem apenas da transmissão televisiva para acompanhar os jogos do seu clube.