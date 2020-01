Juventude x Internacional | Prováveis escalações, onde assistir, horário, local e palpite

​Novo ano, novo técnico, novo estilo de jogo. Nesta quinta-feira, o ​Internacional de Eduardo Coudet será colocado à prova pela primeira vez. Em Caxias do Sul, o Colorado faz sua estreia no Campeonato Gaúcho enfrentando o Juventude em partida válida pelo Grupo 1 da competição. Oportunidade para se ver de perto um duelo que coloca frente a frente um time que busca a afirmação antes da estreia na Libertadores e outro que vem de uma temporada na qual conquistou o acesso à Série B nacional.

​Ficha técnica Juventude x Internacional​ ​Data 23 de janeiro de 2020​ ​Hora ​21h30min (horário de Brasília) ​Local ​Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul ​Árbitro ​Anderson Daronco ​Onde assistir ​Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

​Juventude Marcelo Carné; Samuel Santos, Genílson, Edcarlos e Eltinho; João Paulo, Marciel, Pedro Ken e Renato Cajá; Bruno Alves e Jonatas Belusso.​ ​Internacional ​Marcelo Lomba (Danilo Fernandes); Rodinei (Heitor), Rodrigo Moledo, Cuesta e Moisés; Musto (Rodrigo Lindoso), Edenílson, D’Alessandro e Patrick; Marcos Guilherme (nonato) e Paolo Guerrero.

O Inter chega para o jogo com algumas dúvidas. Não se sabe ainda, por exemplo, quem será o goleiro titular para o início do Estadual. Além disso, assim como pode haver a estreia de nomes como Rodinei e Moisés (foto acima) nas laterais, existem incógnitas do meio para a frente. D’Alessandro foi testado por Coudet como segundo atacante, e não será surpresa se atuar nesta função, com Nonato entrando no setor de armação.

O Ju, por sua vez, tem Marquinhos Santos no comando técnico, ele que havia sido “emprestado” à Chapecoense no final da temporada passada, e conta com praticamente 50% do elenco que levou o clube a uma nova divisão no cenário brasileiro. O meia Renato Cajá, claro, é o principal destaque. Por sua vez, seu parceiro de setor, Pedro Ken (foto acima), aparece como um dos grandes reforços.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​JUVENTUDE INTERNACIONAL​ ​Juventude 0 x 1 Ypiranga-RS (25/08/2019) ​Internacional 2 x 2 Fortaleza (24/11/2019) ​Imperatriz-MA 0 x 0 Juventude (02/09/2019) ​Internacional 1 x 2 Goiás (27/11/2019) ​Juventude 4 x 0 Imperatriz-MA (09/09/2019) ​Botafogo 0 x 1 Internacional (30/11/2019) ​Juventude 2 x 1 Náutico (15/09/2019) ​São Paulo 2 x 1 Internacional (04/122019) ​Náutico 2 (4) x (2) 1 Juventude (22/09/2019) ​Internacional 2 x 1 Atlético-MG (08/12/2019)

NOSSO PALPITE

Em início de temporada, as diferenças técnicas de um time para o outro não ficam tão visíveis. Mas o Inter tem em mãos a oportunidade de largar com o pé direito e mostrar sua força logo de cara. E é o que deve acontecer.

Palpite final: Juventude 1 x 2 Internacional.

