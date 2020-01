Juventus x Roma | Prováveis escalações, onde assistir, horário, local e palpite

​Nesta quarta-feira (22), conheceremos mais um dos semifinalistas da Coppa Itália 2019/20. Após a vitória surpreendente do Napoli sobre a atual campeã Lazio, chegou a vez de Juventus e Roma decidirem seus destinos na maior competição mata-mata do país. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este grande confronto:

​​Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica:​ Juventus x Roma​ ​Motivo: ​Quartas de final da Coppa Itália 2019/20 ​Data: ​22/01/2020 ​Hora: ​16h45 (de Brasília) ​Local: ​Allianz Stadium, em Turim (ITA) ​Árbitro: ​Gianluca Rocchi ​Onde assistir: ​DAZN

Prováveis escalações

Para este compromisso eliminatório, a gigante de Turim não poderá contar com os lesionados Giorgio Chiellini e Merih Demiral, ambos se recuperando de graves contusões no joelho. De resto, o treinador Maurizio Sarri poderá contar com força máxima. Emre Can e Khedira, por opção técnica, não aparecem entre os relacionados.

Pelo lado da Roma, as baixas são mais pesadas e preocupantes. Além do centroavante Edin Dzeko – que ainda cumpre suspensão na competição por conta de uma expulsão na edição passada -, o treinador Paulo Fonseca não pode contar com Davide Zappacosta and Henrikh Mkhitaryan.

​Provável Juventus: ​Buffon; Danilo, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Bentancur; Bernardeschi (Higuaín); Dybala, Ronaldo. ​Provável Roma: ​López; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Ünder, Pellegrini, Perotti; Kalinić

Últimos cinco jogos

​Juventus ​Roma ​Juventus 1 x 3 Lazio (22/12) ​Fiorentina 1 x 4 Roma (22/12) ​Juventus 4 x 0 Cagliari (06/01) ​Roma 0 x 2 Torino (05/01) ​Roma 1 x 2 Juventus (12/01) ​Roma 1 x 2 Juventus (12/01) ​Juventus 4 x 0 Udinese (15/01) – Coppa ​Parma 0 x 2 Roma (16/01) – Coppa ​Juventus 2 x 1 Parma (19/01) ​Genoa 1 x 3 Roma (19/01)

Nosso palpite

A Juventus vem em uma ótima sequência de vitórias e ​Cristiano Ronaldo, principal estrela do elenco, parece estar cada vez mais adaptado ao time e à filosofia do treinador. Aliado à fase inspirada da equipe e de seu grande craque, está o fator casa: a Velha Senhora tem o mando de campo para este duelo eliminatório. É favorito diante do rival da capital italiana.

Palpite final: Juventus 2 x 0 Roma