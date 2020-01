Kayro Castro realiza festa em homenagem a São Sebastião no Pontal do Peba neste sábado (25)

O presidente da Câmara Municipal de Piaçabuçu, vereador Kayro Castro, realiza neste sábado, 25 de janeiro, festa em homenagem a São Sebastião, co-padroeiro do Pontal do Peba em Piaçabuçu.

O evento contará com apresentação musical das bandas Esquadrão Vip, Asas Morenas e Amor Cigano. O evento está previsto para iniciar a partir das 21 horas e atende ao apelo da comunidade de ter nos finais de semana, atrações que contemplem aqueles que estão em férias na praia.

O vereador Kayro Castro destaca que a iniciativa visa a promoção do lazer e entretenimento, junto as comemorações relacionadas a São Sebastião, padroeiro do povoado. “Pensamos em alinhar uma programação festiva, respeitando os atos religiosos, e assim, proporcionarmos aos nativos e turistas, mais opções durante o período em que estão fomentando ainda mais a economia local”, destacou Kayro.