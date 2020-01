Kevin O Chris cancela participação na segunda edição do Baile da Santinha

Ver essa foto no Instagram

A Salvador Produções, empresa responsável por gerir os ensaios de verão do Baile da Santinha vem, por meio deste, informar que o cantor Kevin O Chris não irá se apresentar nesta sexta-feira, 17/01, na segunda edição do Baile, conforme divulgado. O show do artista precisou ser adiado devido a uma cirurgia de última hora – o que acarretou no cancelamento dos shows desta semana.⠀ Kevin já confirmou presença na última edição da temporada, próxima sexta-feira, 24 de janeiro, onde realizará seu show completo!