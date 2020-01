‘Kit Rony’: atacante não viaja com Athletico e Corinthians tem interesse

​O ​Athletico embarca para a Argentina na tarde desta terça-feira (14) sem o atacante Rony. O rubro-negro paranaense e o jogador ainda não entraram em acordo pela renovação contratual e o destaque do clube na última temporada começa a chamar atenção de outros clubes brasileiros.

O camisa 7 tem vínculo com o Furacão até julho de 2021 e pode assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de dezembro. Os dirigentes do clube e representantes do atleta conversam há meses, mas não chegaram a um ponto em comum.

O ​Corinthians surge como principal interessado em Rony, mas a multa de 12 milhões de euros (cerca de R$ 55 milhões) travam a negociação. O alvinegro conversa com o Athletico e negocia para pegar metade dos direitos econômicos do jogador por cerca de R$ 27 milhões. Outros clubes observam a situação.

Em entrevista à TNT, o treinador Dorival Júnior confirmou o interesse de outras equipes em atletas do Furacão e admitiu que podem ocorrer mudanças no plantel. “Pode ser que aconteçam algumas alterações (no elenco), até porque eles se destacam, eles não ficam, o Athletico está sempre num processo de renovação”, disse.

Rony fechou com o Athletico em 2018 depois de sair por vias jurídicas do Albirex Niigata, do Japão. A ação ainda corre na Fifa e o clube que contratar o atacante também deve arcar com possível multa aos japoneses. A informação é do ​UOL Esporte, que consultou Diego Barreto, advogado brasileiro do clube asiático.

Acho melhor o Corinthians ficar longe do Rony, além de ter que pagar caro ao CAP também corre o risco de entrar no processo do ex-clube dele. Lembrando que ele ficou perto de fechar em 2018 mas voltaram atrás pelo imbróglio com o time japonês. — Guilherme (@Guilherme_Rick) January 14, 2020

O representante afirmou que esteja nas considerações finais do processo e que o desfecho deve sair em ao menos seis meses. A multa rescisória do camisa 7 era de R$ 41.3 milhões na época em que ele atuava no Albirex Niigata.