Lanches práticos: aprenda a fazer goiabinha, cookies e sanduíche de frango

Está procurando um lanchinho saboroso? Você pode escolher uma receita prática para fazer hoje. O iBahia separou três opções: goiabinha, cookies ou sanduíche de frango e tomate. As receitas levam poucos ingredientes e são ótimas opções para o fim da tarde.

Goiabinha

Foto: divulgação / Amorela



Ingredientes:

– 1 ½ xícara (chá) farinha de trigo (sem fermento)

– 1 xícara (chá) de Margarina

– 3 colheres (sopa) de açúcar

– Goiabada (em pedaços pequenos)

– Açúcar para polvilhar



Modo de preparo:

1. Reserve a goiabada e misture os demais ingredientes.

2. Amassando sempre para que fique uma mistura bem homogênea. 3. Faça bolinhas e coloque em uma forma untada com a margarina. Em cima de cada bolinha coloque um pedacinho da goiabada e leve ao forno por 20 minutos ou até que estejam dourados.



Cookies

Foto: divulgação / Amorela



Ingredientes:

– 125 g de de Margarina

– ¾ xícara de açúcar

– 1 ovo

– 1 e ¾ xícara de farinha de trigo (sem fermento)

– 1 colher (chá) de essência de baunilha

– 1 xícara de gotas de chocolate

– 1 xícara de gotas de chocolate branco

– 1 colher (chá) de fermento em pó

– 1 xícara de M&M’s coloridos.



Modo de preparo:

1. Em uma tigela, misture a manteiga, os açúcares, o ovo e a essência de baunilha. Acrescente a farinha, o fermento e, por último, todos os chocolates, mexendo delicadamente.

2. Forme bolinhas pequenas e coloque sobre uma forma untada ou com papel manteiga. Depois, é só assar por 15 minutos a 250°C.



Sanduíche de frango e tomate

Foto: divulgação / Amorela



Ingredientes:

– 4 colheres de margarina light em temperatura ambiente

­- 8 fatias de pão de centeio ou integral

­- 4 colheres de mostarda

– 2 tomates médios firmes

­- 8 fatias de queijo de minas

­- 1 xícara de picles bem escorridos e picados

­- 2 filés de frango grelhados



Modo de preparo:

1. Espalhe duas colheres de margarina light em um dos lados de cada fatia de pão. Coloque uma perto da outra, com o lado com a margarina light para baixo. Passe meia colher de mostarda sobre cada fatia. Corte os tomates em 6 rodelas finas.

2. Por cima do pão, ponha uma fatia de queijo, 3 rodelas de tomate, picles e um filé de frango. Espalhe a mostarda.

3. Por cima, coloque as outras fatias de pão e pincele com a margarina light restante. Aqueça uma frigideira e acrescente dois sanduíches da cada vez. Aperte-­os com uma escumadeira e doure por 1 minuto de cada lado.