Lateral sem espaço no Vasco poderá ser reforço do Vancouver Whitecaps-CAN

​O Vasco vai enfrentando algumas dificuldades financeiras para qualificar o seu elenco neste início de temporada de 2020. Dos quatro grandes do futebol carioca, o Cruz-Maltino foi o clube que menos contratou para o ano, tendo anunciado apenas o atacante Germán Cano de forma oficial. No banco de reserva, o comando também mudou, pois Vanderlei Luxemburgo deu lugar a Abel Braga.

Jogadores ”em promoção” no mercado europeu! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Juan Jesus Rafael Thiago Maia Fred

O atual treinador já iniciou os trabalhos com o elenco vascaíno, mas não conta com todo o elenco pois a direção deixou alguns atletas fora dos planos. Um deles, tem proposta da MLS, liga nacional de futebol norte-americana e poderá deixar o clube. O lateral Cláudio Winck, que disputou poucas partidas em 2019, poderá jogar no Vancouver Whitecaps, do Canadá, que disputa a MLS.

Segundo a informação do site ​’Lance’, Cláudio Winck ainda pretende permanecer na Colina, mas, para isso, terá que convencer o técnico Abel Braga, que não foi o responsável direto pelo seu afastamento. No momento, apenas Yago Pikachu, titular do Vasco, e Cayo Tenório são as opções para a posição. Em 2019, o clube contava com Raúl Cáceres que deixou o Cruz-Maltino em dezembro.

Winck tem 25 anos e ganhou notoriedade ao defender o Internacional entre 2012 e 2018. No clube gaúcho, foram 72 jogos e 12 gols marcados. Depois, foi emprestado para a Chapecoense, Sport e Hellas Verona-ITA, até chegar ao Cruz-Maltino, onde disputou apenas seis partidas na temporada de 2019 e não teve chances com o técnico Vanderlei Luxemburgo no Campeonato Brasileiro.

Foto: ​Rafael Ribeiro/Vasco