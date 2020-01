Lazio recebe multa leve por ofensas racistas de sua torcida à Mario Balotelli

​No último domingo (5), uma situação lamentável, mas infelizmente corriqueira, marcou a rodada de retorno do ​Campeonato Italiano 2019/20. Em sua casa, o modesto Brescia recebeu a Lazio e foi derrotado por 2 a 1, duelo que precisou ser paralisado por conta dos cânticos e ofensas racistas da torcida visitante direcionados ao atacante Mario Balotelli.

Jogadores ”em promoção” no mercado europeu! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Juan Jesus Rafael Thiago Maia Fred

​​Com a partida em andamento, o camisa 45 se dirigiu ao árbitro da partida para informá-lo dos cânticos discriminatórios. Seguindo o protocolo/orientação, o juiz de campo paralisou o confronto e aguardou os avisos sonoros do estádio, intervindo e solicitando que torcedores cessassem o comportamento nocivo. Ao final da partida, a Lazio utilizou suas mídias oficiais para condenar o gesto de uma ‘pequena minoria de seus torcedores’.

Apesar da crescente pressão da opinião pública, jornalistas e nomes importantes do mundo do futebol (​como ​Ronaldo) por medidas de combate ao racismo mais severas, a Federação Italiana voltou a atuar de maneira questionável e pouco incisiva diante de um caso grave e evidente de discriminação, sancionando a Lazio apenas com uma ‘multa simbólica’ de 20 mil euros. Não haverá nenhum tipo de punição esportiva ao clube da capital italiana, como perda de mando de campo ou estádio fechado para seus torcedores.