Leandro Paredes ‘prega peça’ em Neymar e reação do brasileiro viraliza; veja

​Líder do campeonato francês, classificado ao mata-mata da ​Champions League e vivendo um ótimo momento na temporada, o Paris Saint-Germain, após intertemporada bem turbulenta, parece estar pacificado. Mesmo recheado de grandes egos, o elenco do clube da capital se entende bem, e não apenas dentro das quatro linhas, mas também fora delas, em especial nas tradicionais ‘resenhas’ de vestiário.

Quem será o grande campeão da Taça Kaiser 2020? Vasco de Esmeralda Inter FC Gaúcho FC América FC Salto do Norte EC Fortaleza

​​Na última quarta-feira (22), quem foi ‘vítima’ de uma das tradicionais brincadeiras de vestiário foi ​Neymar. Ao confessar nas redes sociais que tem medo de cobras, o craque brasileiro, obviamente, acabou dando ‘munição’ para as pegadinhas de seus companheiros de equipe. O responsável por pregar a peça em Neymar foi o volante argentino Leandro Paredes, com uma cobra de plástico escondida no armário do camisa 10.

​​O susto do brasileiro, acompanhado de inúmeros palavrões, levou os argentinos Di María e Mauro Icardi às gargalhadas. Paredes, responsável pela pegadinha, ainda provocou: ‘Isso é por você contar nas redes sociais o que te dá medo’. Tá fraca a resenha nos bastidores do Paris Saint-Germain?