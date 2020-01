Leicester City x Chelsea | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

Que tal inaugurar fevereiro com futebol de altíssimo nível? Tentador, né? Bem, a Premier League retorna neste final de semana com um jogão entre equipes que brigam pelas primeiras posições da tabela de classificação: Leicester City e Chelsea. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este grande confronto:

​Ficha técnica e onde assistir

​Ficha técnica: ​Leicester City x Chelsea ​Motivo: ​25ª rodada da Premier League 2019/20 ​Data: ​01/02/2020 ​Hora: ​09h30 (de Brasília) ​Local: ​King Power Stadium, em Leicester (ING) ​Árbitro: ​Lee Mason ​Onde assistir: ​ESPN Brasil

Prováveis escalações

​Provável Leicester: Schmeichel; Pereira, Söyüncü, Evans, Chilwell; Choudhury, Ndidi, Tielemans; Maddison, Vardy, Ayoze Pérez​. ​Provável Chelsea: ​Kepa; Azpilicueta, Rüdiger, Zouma, Emerson; Kanté, Jorginho, Kovacic; Mount, Willian, Batshuayi

Para este compromisso em casa, os Foxes ganharão um reforço de peso em seu time titular. Após período considerável de inatividade por contusão, o artilheiro Jamie Vardy retorna à equipe. Os desfalques de Brendan Rodgers ficam a cargo de Mendy, Amartey e James.

Pelo lado dos Blues, as notícias não são tão boas. Frank Lampard já sabe que não poderá contar com duas ‘sensações’ de seu elenco: o goleador Tammy Abraham e o lateral Reece James, ambos com lesões no tornozelo. Pulisic e Loftus-Cheek completam a lista de baixas.

Últimos cinco jogos e classificação

​Leicester City ​Chelsea ​Leicester 1 x 2 Southampton (11/01) ​Chelsea 2 x 0 Notthingham Forest (05/01) – Copa ​Burnley 2 x 1 Leicester (19/01) ​Chelsea 3 x 0 Burnley (11/01) ​Leicester 4 x 1 West Ham (22/01) ​Newcastle 1 x 0 Chelsea (18/01) ​Brentford 0 x 1 Leicester (25/01) – Copa ​Chelsea 2 x 2 Arsenal (21/01) ​Aston Villa 2 x 1 Leicester (28/01) – Copa ​Hull City 1 x 2 Chelsea (25/01) – Copa

Após um começo impressionante de Premier League, o Leicester conheceu alguns reveses inesperados, mas nada que ameaçasse seu posto entre os classificados à próxima ​Champions League. Os Foxes estão na terceira posição, com 48 pontos somados. O Chelsea, recheado de garotos em seu elenco e vivendo um período claro de transição, também vem fazendo bonito: é o quarto colocado, com 40 pontos.