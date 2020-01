Léo Silva dentro, Adilson fora: Galo tenta definir situação de ex-atletas

​Enquanto trata a montagem do plantel para 2020, o Atlético-MG trabalha nos bastidores para definir o futuro de Leonardo Silva e Adilson. O zagueiro, que ainda não anunciou oficialmente a sua aposentadoria, deverá ocupar uma função nas categorias de base. Já a situação do volante, que precisou abandonar os gramados no meio da temporada por conta de um problema cardíaco, envolve a rescisão de contrato.

Jogadores ”em promoção” no mercado europeu! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Juan Jesus Rafael Thiago Maia Fred

Conforme Rui Costa, diretor de futebol do Galo, não há pressa para alocar Léo Silva fora dos gramados. A intenção, sim, é fazer do ídolo uma figura útil para o futuro do clube. “A ideia é não dar um emprego, mas uma função em que possa transmitir toda a sua experiência, tudo aquilo para o qual se preparou. Ele tira a chuteira, mas tem uma história muito forte com o Atlético. Estamos criando um caminho para que possa entregar coisas boas em termos profissionais, tendo no Galo um espaço de trabalho interessante”, definiu o dirigente.

Com relação a Adilson, que passou a integrar a comissão técnica do clube, o momento é diferente, tanto que já foi comunicado que não permanecerá na função. O vínculo como jogador, que vai até 31 de dezembro, ainda existe. Por isso, é preciso encontrar o chamado bom termo. “Era importante ele estar perto do grupo naquele momento (em junho, quando teve diagnosticada uma cardiomiopatia), que era o mais duro para ele e no qual experimentaria a função de auxiliar. Isso seria até o fim do ano, e foi o que aconteceu. Agora, com uma nova comissão técnica que traz quatro profissionais, eu tenho que ajustar isso”, completou Rui. A ideia é não sobrepor peças. Por isso, o assunto já está entregue ao departamento jurídico.

Para mais notícias do Atlético Mineiro, clique ​aqui.