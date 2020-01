Leonardo Silva assume novo cargo de gestão no Galo

​Tido como um dos grandes ídolos contemporâneos do ​Atlético-MG, Leonardo Silva pendurou as chuteiras ao final da temporada passada, mas não deixará de atuar no futebol. Como o clube havia sinalizado antes da decisão do atleta pela aposentadoria, este seguirá trabalhando na Cidade do Galo, agora em um cargo de gestão.

Leonardo Silva se aposentou e agora tem a chance de se provar como profissional fora do campo. Se não se aprimorar ou não for bom profissional, deve sair. O importante é dar chance para um ídolo que quer tentar construir carreira no futebol depois de aposentado. — Davi Salgueiro (@_davisalgueiro) January 19, 2020

​​Como destaca o ​Superesportes, Leonardo Silva foi anunciado como novo coordenador da equipe de transição do Atlético-MG. Através de suas redes sociais oficiais, o clube mineiro celebrou a manutenção do ídolo nos bastidores alvinegros: “ Mais um ídolo estará com a gente! O xerife continua na Cidade do Galo! Leonardo Silva será o coordenador da nossa equipe de transição”, publicou.