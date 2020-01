L’Equipe diz que Atlético-MG mira meia polivalente de R$ 22 milhões para suprir saída de Elias

​Depois de liberar o veterano Elias visando rejuvenescimento do elenco e oxigenação na folha salarial, o ​Atlético-MG segue de olho nas opções que surgem no mercado para a posição de volante. Nesta quarta-feira (8), o jornal francês​ L’Equipe informou que o Galo tem interesse na contratação por empréstimo do meio-campista Jean Lucas, do Lyon.

De acordo com o site alemão ​Transfermark​t, o atleta está avaliado em 5 milhões de euros, cerca de 22 milhões na cotação atual. O jovem jogador de 21 anos não vem sendo muito aproveitado pela equipe francesa e pode decidir ganhar minutagem voltando ao seu país natal. Na atual temporada, foram 12 jogos com a camisa do OL, com aproximadamente 208 minutos completados, dois gols marcados e uma assistência feita.

Revelado pelo Flamengo, o versátil Jean Lucas teve destaque após passagem por empréstimo no Santos em 2019. O meia disputou 22 jogos sob o comando de Jorge Sampaoli e ganhou a titularidade como consequência de suas boas atuações. No entanto, em meados de julho o clube carioca recebeu uma proposta do Lyon, desfez o empréstimo com o Santos e vendeu o volante por 8 milhões de euros, equivalentes a R$ 35 milhões.

O meio-campista tem contrato com o clube francês até 2024 e pode chegar ao clube mineira por empréstimo até o fim de 2020. Um dos dirigentes do clube europeu é o brasileiro Juninho Pernambucano, o que pode facilitar nas tratativas. Haverá reunião para averiguar as possibilidades de uma saída do meia. Até então, o Galo anunciou a contratação do técnico venezuelano Rafael Dudamel e do lateral-direito Maílson, junto ao Operário-PR. Além deles, o atacante Edinho e o zagueiro Gabriel voltam de empréstimo de Fortaleza e Botafogo, respectivamente. Há a expectativa de que o meio-campista Allan – que pertence ao Liverpool mas atuou pelo Fluminense em 2019 – seja anunciado nos próximos dias. O jovem colombiano Dylan Borrero também é aguardado em Belo Horizonte.