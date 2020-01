Lesão deve tirar Suárez da temporada, e Barcelona pode mudar planos para o ataque

O domingo veio com uma notícia que já deixou os torcedores do ​Barcelona pra lá de angustiados. O temor a respeito da lesão de Luis Suárez se confirmou, e o atacante precisará ficar ausente por um período bem significativo. O problema no menisco de seu joelho direito era mais grave do que o esperado.

O clube confirmou que o uruguaio foi operado no joelho, com previsão de retorno em apenas 4 meses. Isso praticamente sacramenta a temporada de Luisito, o que fará com que os blaugranas repensem seu planejamento para as contratações nesta janela de inverno.

Sem orçamento para trazer um nome de peso no ataque como prioridade, a diretoria agora terá que ser criativa para recompor o setor. Na última brecha do mercado, muito se falou na vinda de Lautaro Martínez, nome que agrada os torcedores e a comissão técnica, mas que custaria alto aos cofres do clube em virtude do seu ótimo momento com a camisa da Inter de Milão.

Mesmo longe de estar no seu ápice, Suárez representará uma grande baixa para o Barça. Em 2019/20, anotou 11 gols e 14 assistências em 23 partidas disputadas.