Liberado pelo Santos, Vanderlei deve ser anunciado pelo Grêmio

​ Liberado de atividades no ​Santos , Vanderlei não treina e viaja para assinar com o Grêmio. O Tricolor vai pagar R$ 3 milhões pela transferência definitiva do goleiro de 35 anos. O clube gaúcho acerta últimos detalhes e aguarda documentações para anunciar o camisa 1. A informação é do site ​GloboEsporte.

O paredão se reapresentou e treinava normalmente no alvinegro praiano até essa terça-feira (14), mas solicitou a liberação para ir a Porto Alegre concluir o acordo. Vanderlei chega ao Imortal com status de titular, mas vai disputar a posição com o contestado Paulo Victor.

O ​Grêmio anunciou dois reforços até o momento: o lateral-direito Victor Ferraz, ex-Santos, e o volante Lucas Silva, que estava sem clube após rescindir com o Real Madrid. O próximo deve ser o goleiro Vanderlei. A diretoria ainda busca outros três nomes: um meio-campo de contenção, um meia-armador e um centroavante.

Não é o goleiro dos meus sonhos, mas pra quem tem PV, Vanderlei é Neuer. — VovôImor7al (@MatanaGlaucio) January 15, 2020

O camisa 1 chegou na Baixada Santista em 2015 e logo conquistou reconhecimento e prestígio com os torcedores, dirigentes e treinadores. O goleiro começou a perder espaço após a chegada do técnico Jorge Sampaoli na última temporada. ​No total, Vanderlei disputou 258 partidas e é o sexto goleiro com mais jogos pelo Santos.