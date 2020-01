Liberados: Vasco comunica que trio está fora dos planos do clube para 2020

​Dois dias após a reapresentação oficial, a diretoria do ​Vasco comunicou a três jogadores do elenco que estes não estão nos planos da comissão técnica para 2020. Em situação financeira delicada, o time carioca projeta cortes para tentar reduzir a folha e colocar atrasados em dia, já que segue em débito com seus funcionários.

​​De acordo com o ​Globoesporte, Bruno César, Rafael Galhardo e Claudio Winck formam a ‘trinca’ de jogadores liberados pelo Vasco. Os três já foram comunicados de que estão livres para buscarem novos clubes. Todos participarão normalmente do treino desta sexta-feira (10), mas passarão a treinar separadamente quando Abel Braga iniciar as atividades táticas.

Ainda de acordo com a fonte citada anteriormente, a decisão de liberar esses três jogadores partiu diretamente da alta cúpula cruzmaltina, sem participação da comissão técnica. Bruno César e Claudio Winck têm contrato com o clube carioca até dezembro deste ano, enquanto o vínculo de Rafael Galhardo valeria até janeiro de 2021.