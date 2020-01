Líder do ‘BBB 20’ vai definir quem fica na Xepa e quem será VIP

Outra novidade importante do “Big Brother Brasil 20” é o aumento dos poderes do líder. Será dele a responsabilidade de definir quais brothers ficarão na Xepa e quais serão do grupo VIP na hora da alimentação, podendo ter acesso a maior ou menor variedade de alimentos ao longo da semana, de acordo com os respectivos grupos. Teremos aí novos momentos de indigestão com as decisões?

Além disso, desta vez, apenas quem for VIP poderá entrar no quarto do líder e desfrutar das regalias disponíveis no cômodo. E tem mais: como adiantou a Telinha, o vencedor da principal prova da semana terá uma festa para chamar de sua. O tema será inspirado em algum momento ou comemoração que marcou a vida do brother, ou até mesmo algo que ele não viveu, mas adoraria ter vivido, e será uma surpresa para todos – inclusive para o líder – até o dia da confraternização.

O líder, do “BBB 20”, continua com o poder de mandar os participantes direto para o paredão, escolher quem frequenta seu cinema e seu quarto e, sempre que o jogo solicitar, de usar o “poder do não” para vetar confinados de participarem de provas.

A nova temporada do reality estreia no dia 21 de janeiro, com a apresentação de Tiago Leifert.