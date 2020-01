Líder no mercado de aço Villares Metals abre vagas para programa de estágio em São Paulo

Interessados devem se inscrever pelo site

A Villares Metals abre vagas para programa de estágio na cidade de Sumaré, SP. Saiba mais!

“Villares Metals S.A foi fundada em 1944 em São Caetano do Sul pelo engenheiro Luiz Dumont Villares (chamando-se então Aços Villares), a Villares Metals liderou o mercado de aços especiais de alta liga na América Latina. Foi o maior fornecedor da região de aços ferramenta, aço rápido, barras para aço inoxidável, ligas especiais e peças forjadas de grande porte e também um dos dois principais fornecedores do mundo para aço válvula.”

Confira!

Programa de Estágio Villares Metals

Buscamos jovens profissionais que gostem de desafios e de trabalhar em equipe. No nosso programa de estágio você irá ampliar sua visão de negócio e suas possibilidades de carreira em um ambiente de tecnologia de ponta. O objetivo do programa é capacitar e desenvolver o estagiário na prática através de atividades supervisionadas, alinhadas à sua formação acadêmica e que acompanhem sua área de atuação dentro da empresa. Ao longo do programa, você terá o apoio e direcionamento de um tutor. A atuação como protagonista de sua própria carreira suporta seu desenvolvimento dentro da empresa.

O programa de estágio tem a duração de até 2 anos.

Cursos participantes:

Administração de Empresas

Administração – Comércio Exterior

Economia

Ciências Contábeis

Comércio Exterior

Direito

Engenharias (Ambiental e Sanitária, Civil, Controle e Automação, Elétrica, Materiais, Metalúrgica, Mecânica ou Produção)

Publicidade e Propaganda

Propaganda e Marketing

Psicologia

Relações Públicas.

Pré-requisitos:

Estudantes a partir do 4º semestre do Ensino Superior ou Técnico e que possam estagiar até 02 anos

Inglês a partir do nível intermediário

Disponibilidade para estagiar 30h ou 40h semanais na cidade de Sumaré.

Benefícios:

Assistência médica

Assistência odontológica

Seguro de vida

Auxílio farmácia

Auxílio fretado

Restaurante interno

Programa de treinamentos.

Inscrições

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o programa e se candidatar através do seguinte link: https://www.vagas.com.br/programa-de-estagio-villares-metals.

