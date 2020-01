Lincoln adianta detalhes sobre ensaios e fala dos preparativos para o Carnaval

Assim como vários cantores baianos, Lincoln Senna está com tudo pronto para a maratona de shows que o aguarda até o fim do Verão deste ano.

Atração do Luan Sunset, evento que acontece neste sábado (11), no Museu de Arte Moderna, ao lado de Luan Santana, Lincoln não escondeu sua admiração pelo sertanejo. “É um cara que tem uma representatividade jovem na música brasileira e internacional, a gente ficou bastante feliz em estar dividindo palco com ele. É uma grande responsabilidade”, disse. Foto: Reprodução | Instagram

A partir do dia 15 deste mês, Lincoln vai iniciar seus ensaios de verão ao lado da banda Lá Fúria e O Poeta. Sobre a expectativa da chegada do evento ele pontuou: “desde que me entendo por gente e artista, nunca vi ninguém realizar um ensaio em conjunto. Tô preparando uma celebração de tudo o que acontece no decorrer do ano inteiro. Vamos estar reunindo músicas autorais e sucessos da Bahia e do mundo com a nossa identidade, com o nosso eletrobalance”.

Recentemente, Lincoln participou da Farofa da influenciadora digital Géssica Kayane e falou também sobre a relação que possui com ela. “Se eu sou um influenciador digital é consequência do meu trabalho como músico. Minha relação com a GKay vem de uma admiração. Ela acordava todas as manhãs cantando e dançando ‘La raba’, ela montou uma playlist de verão e colocou nossa música como top 5 e a partir daí criamos uma relação, até que veio o aniversário dela e fomos tocar lá como presente de aniversário. Me sinto muito feliz por ser bem quisto por uma voz tão forte como a GKay”, contou.

No fim do ano passado, o cantor lançou clipe da música ‘Carnavrau’, que contou com a presença de influencers baianos como Nininha Problemática, Nega Nai e Leo Marques: “‘Carnavrau’ a gente lançou recentemente, no cartão postal da cidade, o Pelourinho, com 70 bailarinos, para fazer jus a nossa terra, que possui uma pluralidade de cores, gêneros e eu dei continuidade ao clipe de ‘La Raba’, gravado no Farol da Barra. É como se eu tivesse passeando em pontos turísticos da cidade”.

Com blocos e trios independentes nos circuitos Dodô/Barra e Osmar/Campo Grande, camarotes, nos bairros da capital baiana e em eventos fora de Salvador, Lincoln e a galera da Duas Medidas vão realizar, ao todo, 13 shows durante a folia momesca.