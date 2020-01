Lincoln, La Fúria e O Poeta lotam Jardim dos Namorados em primeiro dia de ensaio

Aconteceu na noite desta quarta-feira (15) a primeira edição da festa ‘Mistura Perfeita’, com as atrações Lincoln & Duas Medidas, La Fúria e O Poeta, na Vila Jardim dos Namorados, Pituba. Com casa cheia, o evento iniciou com o show de Lincoln, que trouxe um repertório cheio de suas canções autorais como “La Raba”, “Carnavrau” e “Trenzinho da Sacanagem”.

Foto: Rafael Soares/Divulgação

Logo depois a La Fúria subiu no palco, levantando a galera com os hits “Tchau pra Quem Namora”, “Tchaco Tchaco” e “Ei Fake”. Encerrando a noite, o solinho de O Poeta, que vem conquistando grande público com músicas como “Bunda no Paredão”, “Ela gosta do Preto” e “Tapa no Vento”, aposta do cantor para o carnaval 2020.