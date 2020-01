Lincoln recebe sondagens do exterior e diretoria do Flamengo define destino do centroavante

​Nos últimos anos, o Flamengo vem revelando grandes joias e a base do clube virou referência para os gigantes times europeus. Não é à toa que o Real Madrid comprou Vinicius Júnior em 2018, e conseguiu contratar Reinier Jesus nesta temporada. O Milan também investiu 35 milhões de euros na contratação de Lucas Paquetá. Outro garoto do Ninho do Urubu que recebe sondagens do Velho Continente é o centroavante Lincoln.

O jovem de 18 anos já recebeu consultas de representantes ligados a Inter de Milão, Juventus e um clube português. Apesar de ser criticado por boa parte dos torcedores Rubro-Negros, o atacante tem moral com os diretores flamenguistas e, principalmente, Jorge Jesus; o treinador colocou o jogador em várias partidas no ano passado e o gol mais marcante do atleta foi na vitória suada contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro do ano passado.

Até por isso, o Mengão não se interessou em emprestar o centroavante; todas as possibilidades colocadas à mesa foram por período de uma temporada, com passe fixado ao final do vínculo. A tendência, pelo menos neste momento, é que a joia continue no elenco Rubro-Negro. Lincoln só será negociado se a proposta for de forma definitiva e com valores que agradem ao ​Mais Querido do Brasil. A informações foram apuradas por este repórter.

O Lincoln não é ruim. Tem talento, o problema é ser relaxado demais, a impressão que dá é que para ele tanto faz… Falta vontade de vencer, de se destacar, de fazer gol, de querer ser titular. https://t.co/AlybrNJ3v9 — C. R. Flamengo (@Fla_Off_Rio) January 28, 2020

O artilheiro tem contrato com o clube da Gávea dezembro de 2023. Os valores da multa rescisória contratual giram em torno de 50 milhões de euros (R$ 231 milhões na cotação atual). Mesmo com atacante oscilando desde que subiu ao profissional, a confiança que o jogador vai arrebentar em um futuro próximo é muito grande dentro dos bastidores flamenguistas e da própria comissão técnica.