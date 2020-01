Lista de ‘desejos’ do Coritiba para 2020 tem ex-Flamengo e volante do Corinthians

​Retornando à elite do futebol brasileiro em 2020, o ​Coritiba trabalha para não fazer ‘bate e volta’ na Série A, divisão que se acostumou a disputar. Para isso, a diretoria do clube paranaense tenta superar suas limitações financeiras e qualificar seu elenco, que será comandado por Eduardo Barroca nesta temporada.

Qual é a melhor contratação da janela de transferência até o momento? Luan – Corinthians Jesualdo Ferreira – Santos Pedro Rocha – Flamengo Coudet – Internacional

​​Apesar de só ter anunciado dois reforços até o momento, o Coxa conta com uma longa lista de ‘desejos’ para este 2020. Como destaca o ​Globoesporte, diversos nomes desta relação de reforços buscados pelo clube acabaram vindo a público, com dois deles chamando mais atenção: o do volante Renê Júnior, que pertence ao Corinthians, mas tem futuro indefinido; e o do atacante Gabriel, que soma passagens por Flamengo e Sport.

A contratação do volante ​Cantillo pelo Corinthians deve culminar, por tabela, na liberação de Renê Júnior, que está em seu último ano de contrato com o time paulista. Gabriel, por sua vez, está livre no mercado desde o dia 31 de dezembro, quando seu vínculo com o Kashima (JAP) chegou ao fim. Aos 29 anos, o atleta é considerado uma boa opção de velocidade para preencher a carência de pontas no atual elenco do Coxa.