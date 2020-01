Listas dos candidatos convocados em 2º e 3ª chamada para os cursos técnicos integrados do Ifal Penedo já se encontram disponíveis

A convocação de suplentes leva em conta a ordem de classificação e a origem da vaga.

s listas dos candidatos convocados em segunda e terceira chamada para os cursos técnicos integrados do Ifal Penedo já se encontram disponíveis na página do Exame de Seleção. Ao todo, mais 11 estudantes poderão se matricular, sendo um para Química vespertino, dois para Meio Ambiente matutino e oito para Meio Ambiente vespertino. As vagas para a turma da manhã de Química integrado foram todas preenchidas pelos classificados no Exame de Seleção 2020. Em Química subsequente, houve sete desistências, porém, não foram feitas novas convocações porque não existe lista de suplentes para o curso.

As matrículas devem ser feitas no dia 20 de janeiro para o curso de Química e no dia 21 de janeiro para Meio Ambiente, conforme o calendário apresentado no item 2 dos editais de convocação (veja links abaixo). O horário de atendimento na Coordenação de Registro Acadêmico (CRA) será das 8h30 às 11h e das 13h às 16h30. No caso de o candidato ser menor de 18 anos, é necessário comparecer acompanhado da mãe, do pai ou outro responsável legal. Vale lembrar que o não comparecimento do candidato convocado na data informada implicará, automaticamente, na desistência da vaga.

Documentação

Independente do tipo de vaga (ampla concorrência ou cotas), a documentação necessária para todos os convocados é a seguinte: carteira de identidade (RG); histórico escolar do ensino fundamental (cursos integrados) ou médio concluído (curso subsequente) ou a declaração de conclusão; título de eleitor (maiores de 18 anos); documento que comprove a situação com o Serviço Militar (maiores de 18 anos do sexo masculino); Cadastro de Pessoa Física (CPF) próprio e dos responsáveis legais, caso seja menor de idade; certidão de nascimento ou casamento; comprovante de residência atualizado; e duas fotos 3×4 de frente, idênticas e recentes. Devem ser apresentadas original e fotocópia de cada um dos documentos listados. Todos os convocados terão também que preencher dois formulários: a Declaração de Composição de Família e o Cálculo da Renda Familiar Bruta, que serão disponibilizados para preenchimento na hora da matrícula.

Os convocados cuja origem da vaga seja PPI-1 e OE-1, além da documentação citada, deverão preencher a Declaração Étnico-Racial e apresentar os comprovantes de renda (contracheque, extrato bancário, declarações etc.). Nos casos em que o Bolsa Família for a única fonte de sustento da casa, não será necessário apresentar o extrato da conta bancária, uma vez que o benefício não se caracteriza oficialmente como renda. Com relação ao histórico escolar, caso a pessoa classificada no sistema de cotas apresente a declaração de conclusão do ensino fundamental, é preciso que o documento emitido pela escola de origem informe que o aluno cursou todo o ensino fundamental (do 1° ao 9° ano) em escola pública.

Em caso de dúvidas, pode-se entrar em contato com a CRA pelo e-mail [email protected] ou telefone (82) 2126-6409.

Confira:

– Edital de convocação em 2ª Chamada – Campus Penedo

– Edital de convocação em 3ª Chamada – Campus Penedo

Por: Assessoria IFAL