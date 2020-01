Liverpool anuncia contrato com a Nike e bate recorde na Premier League

O esperado acordo entre Liverpool e Nike, para fornecimentos de materiais esportivos, enfim foi anunciado pelo clube inglês. E com direito a valores avassaladores. O acordo tem sido um dos segredos mais bem guardados dos Reds nos últimos tempos, com direito a uma batalha judicial invocada pela New Balance para permanecer com o vínculo, que já durava 5 anos em Anfield.

Não é para menos. Neste período, o clube chegou a duas finais de ​Champions League seguidas, conquistou uma delas e também levantou o troféu do Mundial em dezembro. Além de ser o atual líder isolado da Premier League. Uma mudança de patamar desde o início do contrato. Por meio de seus canais oficiais, os Reds deram fim à espera e anunciaram que a Nike assumirá as funções desde o início da temporada 2020/21 – já tendo concluído os designs de seus materiais.

O gerente e diretor comercial, Billy Hogan, disse em um comunicado:

“Nosso kit icônico é uma parte essencial de nossa história e identidade. Damos as boas-vindas à Nike na família LFC como nosso novo fornecedor oficial materiais esportivos e esperamos que eles sejam um parceiro incrível para o clube, tanto em casa quanto no mundo todo, à medida que continuamos a expandir nossa base de fãs. Como marca, a Nike reflete nossas ambições de crescimento, e esperamos trabalhar com elas para trazer aos fãs produtos novos e emocionantes“, declarou.

Segundo a Forbes, o Manchester United tem um acordo de patrocínio mais lucrativo da Premier League ao receber 70 milhões anualmente da Adidas, mas os valores do Liverpool com o novo contrato ultrapassarão o rival.