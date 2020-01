Liverpool x Sheffield | Prováveis escalações, onde assistir, horário, local e palpite

​Não há jeito melhor de iniciar o novo ano do que com futebol, e a ​Premier League, um dos melhores campeonatos do futebol mundial, nos reserva isso. Na próxima quinta (2), o Liverpool, líder absoluto da competição, encara o Sheffield United no confronto que concluirá a rodada 21. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre o duelo:

​​Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica:​ Liverpool x Sheffield United​ ​Motivo: ​21ª rodada da Premier League 2019/20 ​Data: ​02/01/2020 ​Hora: ​17h (de Brasília) ​Local: ​Anfield, em Liverpool (ING) ​Árbitro: ​Paul Tierney ​Onde assistir: ​ESPN Brasil

Prováveis escalações

Pouca coisa mudou em relação ao status dos jogadores que estão no departamento médico do Liverpool. O volante ​Fabinho segue em recuperação de uma lesão no tornozelo e deve retornar aos gramados na reta final de janeiro, enquanto Matip e Shaqiri devem estar à disposição de Klopp já nos próximos dias. Lovren e Oxlade-Chamberlain levarão mais tempo para voltar às atividades, com retornos programados para fevereiro.

Pelo lado do time visitante, nenhuma dor de cabeça para o treinador Chris Wilder, exceto o fato de ter pela frente o líder absoluto da Premier League como adversário. Todo seu elenco está saudável e à disposição para este difícil compromisso fora de casa.

​Provável Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson; Henderson, Milner, Keita; Salah, Firmino (Origi), Mané.​ ​Provável Sheffield: ​Henderson; Basham, Egan, O’Connell; Baldock, Norwood, Lundstram, Fleck, Stevens; Mousset, McBurnie.

Últimos cinco jogos

​Liverpool Sheffield United​ ​Liverpool 2 x 0 Watford (14/12) ​Norwich City 1 x 2 Sheffield (08/12) ​Monterrey 1 x 2 Liverpool (18/12) – Mundial ​Sheffield 2 x 0 Aston Villa (14/12) ​Liverpool 1 x 0 Flamengo (21/12) – Mundial ​Brighton 0 x 1 Sheffield (21/12) ​Leicester 0 x 4 Liverpool (26/12) ​Sheffield 1 x 1 Watford (26/12) ​Liverpool 1 x 0 Wolves (29/12) ​Manchester City 2 x 0 Sheffield (29/12)

Nosso palpite

Oitavo colocado na tabela de classificação, o Sheffield é a grande surpresa da competição, afinal, veio da segunda divisão e já se posiciona como candidato à vaga na Liga Europa. Mas para roubar pontos de um clube que não sabe o que é derrota em casa desde o início do ano passado, é preciso bem mais do que isso. O Liverpool tem empilhado recordes e caminha a passos largos para sair da fila e conquistar o país, mantendo o foco e o nível de excelência contra rivais de grande, médio ou pequeno porte. É favorito à vitória.

Palpite final: Liverpool 2 x 0 Sheffield United