Liverpool x Southampton | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

No próximo sábado (1º), o implacável, avassalador e impiedoso Liverpool, dono de uma das ​maiores invencibilidades da história do futebol inglês, entra em campo pela rodada 25 da Premier League 2019/20. Seu adversário será o Southampton, que tentará a proeza de impor a primeira derrota do adversário nesta competição. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este duelo:

​Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica:​ Liverpool x Southampton​ ​Motivo: ​25ª rodada da Premier League 2019/20 ​Data: ​01/02/2020 ​Hora: ​12h (de Brasília) ​Local: ​Anfield, em Liverpool (ING) ​Árbitro: ​Kevin Friend ​Onde assistir: ​DAZN

Prováveis escalações



​Provável Liverpool: ​Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson; Henderson, Oxlade-Chamberlain, Wijnaldum; Salah, ​Firmino, Origi. ​Provável Southampton: ​McCarthy; Danso, Stephens, Bednarek, Bertrand; Armstrong, Ward-Prowse, Hojbjerg, Redmond; Ings, Long.

A intensa maratona de jogos entre dezembro e janeiro fez algumas vítimas no elenco dos Reds. O atacante Sadio Mané se lesionou durante a partida contra os Wolves e está fora, assim como James Milner, Adam Lallana e Xherdan Shaqiri.

Pelo lado do Southampton, a lista de ausências é menor. Sam McQueen segue se recuperando de lesão de longa data, enquanto Yan Valery está fora por conta de uma infecção. Quem está fora dos Saints em definitivo é o português Cedric Soares, negociado ao Arsenal.

Últimos cinco jogos e classificação

​Liverpool Southampton​ ​Tottenham 0 x 1 Liverpool (11/01) ​Southampton 2 x 0 Huddersfield (04/01) – Copa ​Liverpool 2 x 0 Manchester United (19/01) ​Leicester City 1 x 2 Southampton (11/01) ​Wolves 1 x 2 Liverpool (23/01) ​Southampton 2 x 3 Wolves (18/01) ​Shrewsbury 2 x 2 Liverpool (26/01) – Copa ​Crystal Palace 0 x 2 Southampton (21/01) ​West Ham 0 x 2 Liverpool (29/01) ​Southampton 1 x 1 Tottenham (25/01) – Copa

Trucidando adversários de pequeno, médio ou grande porte, o Liverpool chega à rodada 25 sem ter perdido jogos nesta edição do Campeonato Inglês. São 70 pontos conquistados em 72 possíveis, campanha que, por projeção, se consolidará como o mais alto aproveitamento por uma equipe na história da Premier League. O Southampton, por sua vez, emplaca uma jornada de recuperação no torneio, tendo saído das últimas posições e agora figurando na nona posição com 31 pontos. Pensar em competições europeias não é irreal para os Saints, afinal, o Manchester United é o atual quinto colocado com 34 pontos.