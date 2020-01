Livre no mercado, promessa da base do Flamengo vai para time de Fenômeno

​ Sem contrato desde o final da última temporada, zagueiro destaque da base do ​Flamengo deixa clube e vai defender Real Valladolid, clube espanhol de Ronaldo Fenômeno, em 2020. Aos 18 anos, Lucas Freitas e Rubro-negro não chegaram a um acordo para renovação.

De acordo com informações do ​Diário Marca, o Benfica também tinha interesse em contar com o defensor, mas o ex-atacante brasileiro foi fundamental para que Lucas escolhesse ir para a Espanha. A equipe carioca e o atleta entraram em acordo para que clube do Rio mante-se percentual dos direitos econômicos.

O zagueiro fez uma boa temporada em 2019, mas acabou perdendo espaço na equipe Sub-20 pela indefinição de seu vínculo com o Flamengo. Lucas Freitas deve viajar ainda em janeiro para assinar contrato de um ano com o Real Valladolid, com a possibilidade de renovação por mais três.

A princípio, o zagueiro deve ficar seis meses no time B do clube espanhol e no início da próxima temporada (2020/2021) passar para o grupo principal. Lucas conta com passagens pelo Sub-18 do Brasil e já participou de treinos da Seleção comandada por Tite.

Foto de capa: Marcelo Cortês / Flamengo

Foto no texto: Lucas Freitas / Seleção Brasileiras