Livre no mercado, Wagner é oferecido em possível volta e Cruzeiro define rumo das tratativas

​Na última sexta-feira (17), o ​Cruzeiro encaminhou o empréstimo de Orejuela ao ​Grêmio até o fim da temporada. No negócio, ficou decidido que o time mineiro receberá 150 mil euros, cerca de 690 mil reais em três parcelas e dois atletas. O volante Machado, de 23 anos, é um envolvidos nas tratativas.

Através de sua assessoria, Orejuela se despediu da Raposa: “Estou muito feliz pela oportunidade que Deus me deu, de ir para um clube que é muito grande. Também um pouco triste de deixar o Cruzeiro, que me abriu as portas. Espero que tudo dê certo e que possa sair dessa situação o mais rápido possível. Pensei também na Seleção, sei que o Cruzeiro também ajudou muito para que eu esteja na Seleção. Agradeço muito ao Cruzeiro e que Deus queira que eu possa voltar um dia”.

Além de vendas, o time mineiro também vai ao mercado por reforços e, sabendo disso, atletas estão sendo oferecidos e analisados pelo técnico Adilson Batista. De acordo com o site ​Glo​bo Esporte, o meio-campista Wagner, que jogou no time azul de 2004 a 2009, teria sido oferecido. Atualmente, o jogador está livre no mercado após rescindir com o Al-Khor, do Catar. Apesar disso, o negócio não deve evoluir.

“Após deixar o Al-Khor, do Qatar, meia Wagner é oferecido ao Cruzeiro. Um retorno do jogador à Raposa, no entanto, é considerado improvável, devido aos valores envolvidos na negociação”, escreveu o perfil Tiro de Canto,a através do Twitter. O atleta tem 34 anos de idade, estando avaliado em 1 milhão de euros, cerca de 4 milhões de reais.