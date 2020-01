Lorena Improta fala sobre mudança no corpo: ‘perdi 6kg em um mês’

Quem acompanha Lorena Improta nas redes sociais tem notado a diferença em seu corpo. A dançarina, conhecida pelo corpão, surgiu mais magra nos últimos dias e causou curiosidade entre os seguidores. A mudança foi uma escolha da própria e tem um motivo: o Carnaval.

Fotos: Reprodução/Instagram

Em entrevista ao iBahia, Lore revelou que perdeu cerca de 6kg em apenas um mês, o que já deu toda a diferença em seu visual. “Neste momento você está na minha frente vendo que estou comendo um bolo de banana e tomando açaí (risos). Quando recebi o convite para ser musa da Viradouro, estava nos Estados Unidos, comendo meio mundo de coisa e entrei em desespero. Falei: ‘caramba, preciso voltar e focar’. Eu queria estar me sentindo melhor com o meu corpo, não que eu não estivesse satisfeita, mas queria me sentir melhor. Tanto na questão de saúde, porque estar ali sambando durante horas, cansa. Você precisa estar em de saúde. Os ensaios são muito cansativos e eu não estava com esse preparo físico. Procurei meu médico pra poder perder um peso e eu perdi 6kg em um mês. Agora estamos retomando para ganhar massa magra. O intuito não é ficar seca. É ficar bem, me sentir bem, ficar mais durinha”, revelou.

A apresentadora também explicou que não segue uma rotina tão intensa de treino, mas, com a proximidade da folia momesca, vai focar em seu objetivo: “eu vou voltar aos treinos agora e tenho todo acompanhamento de academia e alimentação. Isso não quer dizer que todos os dias eu estou na dieta. Quando eu tenho vontade de comer alguma coisa, eu como. Estava comendo chocolate mais cedo. Mas tudo é equilíbrio, como tudo na vida. Eu fiquei focada durante 15, 20 dias, que foi quando perdi o peso mais rápido. Depois disso, comecei a equilibrar minha alimentação com dança e treino. Senão você termina não conseguindo, fico mal humorada. Minha rotina de vida é muito louca, então não tenho como ficar levando marmita para todo lugar. Eu viajo muito, então busco ter um equilíbrio. Estou satisfeita agora com o meu corpo para o Carnaval. Depois eu devo dar uma desandada de novo, comer tudo o que eu quero porque tem as férias (risos)”.