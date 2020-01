Luan da Show e torcedores do Grêmio ”choram” no Twitter lamentando a saída do jogador

O Corinthians jogou na noite desta quarta-feira nos Estados Unidos, onde mediu forças com o New York City, em primeiro jogo válido pela Flórida Cup. Em um time com várias estreias, a principal novidade era a presença de Luan, meia que foi contratado junto ao Grêmio e fez a sua estréia nesta quarta-feira.

Os primeiros minutos de Luan com a camisa corintiana não poderia ser melhores. Na primeira etapa, o meia terminou com dois gols, ambos sendo golaços. O primeiro ele aproveitou uma falta quase na grande área, onde jogou por cobertura , sem chances para o goleiro adversário. O segundo aconteceu após um drible fora da área, onde novamente chutou no canto do goleiro, de longe, sem chances para o adversário chegar na bola.

Como já era esperado, muitos gremistas estavam de olho no jogo para acompanhar o desempenho do seu ex-jogador. Campeão pelo time gaúcho da Libertadores da América, o jogador entrou para a história do Tricolor. Após os dois golaços do meia, muitos lamentaram a sua saída para o gigante paulista. Veja abaixo algumas publicações.

O Luan não saiu do Grêmio porque ele é corintiano de coração, ele saiu do Grêmio porque foi queimado!

O RESTO É HISTÓRIA…pic.twitter.com/AHBBIKcx9x — 𝗕 𝗘 𝗥 𝗡 𝗔 🏆🏆🏆🇪🇪 (@bernapoa2) 15 de janeiro de 2020

2 golaços de luan… aqui não deixavam ele jogar. muito bem grêmio. — lorenzo (@castrofbpa_) 15 de janeiro de 2020

gol do luan usando uma camisa que não tem as cores do grêmio minha vida acabou. não tem pra que continuar. — lorenzo (@castrofbpa_) 15 de janeiro de 2020

enquanto eu estiver vivo vou sofre com a saída de luan guilherme do grêmio — g (@gremiofbp) 15 de janeiro de 2020

Tu está triste que o Luan está metendo gol na estreia com a camisa do Corinthians? Não meu, tô super tranquilo…pic.twitter.com/vEUINm0WUy — Soccer News Grêmio (@SoccerGremio) 15 de janeiro de 2020

O Corinthians agora foca no Atlético Nacional, outro grande adversário, prometendo um jogo difícil pela Flórida Cup. A competição de pré-temporada é uma grande chance de Tiago Nunes testar em campo o que vem treinando ao longo das últimas semanas.