Luan Santana se apresenta em Salvador neste sábado (11)

Luan Santana voltará a se apresentar na capital baiana. O sertanejo vai comandar o ‘Luan Sunset’, no dia 11 de janeiro de 2020, a partir das 17h, no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM). Os ingressos estão sendo vendidos sem taxa nos pontos físicos do Balcão de Ingressos, Quero Abadá, Line Bilheteria e Balcão Central Mix. Pela internet, podem ser adquiridos através dos sites Partiu Balada , Sympla e Tic Mix, a partir de R$ 88 (meia) + taxa.

Foto: divulgação



A festa também terá participação da banda Lincoln e Duas Medidas, que vai tocar os seus lançamentos mais recentes – “Carnavrau” e “Trenzinho da Sacanagem”.

Luan Santana trará no repertório as músicas “Água com Acúçar”, “Quando a Bad Bater” e “Choque Término”, sucessos do DVD Viva, gravado em Salvador.



Serviço

Luan Sunset

Atrações: Luan Santana e Lincoln e Duas Medidas

Dia: 11 de janeiro

Horário: a partir das 17h

Local: Pátio do Solar do Unhão, Museu de Arte Moderna da Bahia

Pontos de venda: Balcão de Ingressos, Quero Abadá, Line Bilheteria, Balcão Central Mix, Partiu Balada (site), Sympla (site) e TicMix (site)

Valores: a partir de R$88 (meia)