Luan Santana vai gravar clipe com Léo Santana e Olodum

O cantor Luan Santana vai regravar a canção ‘Sofrendo Feito Um Louco’ em uma nova versão, com participações especiais de Léo Santana e Olodum. Segundo informações do colunista Leo Dias, do ‘Uol’, o clipe deve ser gravado no dia 18 de janeiro, durante um evento em que o sertanejo e o pagodeiro se apresentam, em João Pessoa.

De acordo com a publicação, só estaria pendente a confirmação da presença do Olodum, que iria ao evento a convite de Luan. Ao colunista, o músico afirmou que a faixa, que será lançada em breve, promete ser um sucesso no Verão.

“Sofrendo Feito Um Louco é muito a cara do Léo e do Olodum! Para essa nova versão, eu quis destacar mais ainda a energia do Carnaval que ela tem. Tem tudo a ver com o Verão brasileiro, e acho que vai estourar nos paredões de som por aí”, disse.