Lulu Santos, Mudei de Nome e Filhos de Jorge realizam show na Praia do Forte

O cantor Lulu Santos irá apresentar o show da sua nova turnê “Para sempre”, no dia 25 de janeiro, no CT de Esportes e Eventos da Praia do Forte, em Mata de São João (BA). O evento tem como atrações convidadas as bandas Mudei de Nome e Filhos de Jorge. A apresentação começa às 18h e os ingressos, que custam entre R$ 120 e R$ 240, já estão à venda.

Foto: Reprodução