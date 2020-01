Luxa abre o jogo, confirma novidade na estreia do Palmeiras em 2020 e explica mudança

O ​Palmeiras vem realizando atividades de pré-temporada em Orlando, nos Estados Unidos, visando a disputa da Florida Cup, competição amistosa que inicia neste meio de semana. De olho na estreia, o técnico Vanderlei Luxemburgo vem trabalhando a equipe com uma mudança significativa no setor defensivo. O Verdão vai duelar com Atlético Nacional, da Colômbia, e o New York City FC, dos EUA, no torneio.

A primeira partida do Palmeiras em solo norte-americano será diante dos colombianos, na próxima quarta–feira (15), às 22h30min (horário de Brasília). Diante do Nacional, o Verdão terá pela primeira vez a presença de Felipe Melo como zagueiro. Em entrevista ao perfil oficial da Florida Cup, Luxa antecipou e detalhou os motivos da mudança tática. “Vai de zagueiro. Eu acho que ele é um excelente jogador de futebol, só que ele é muito alto e muito pesado“, explicou.

“Hoje, com a idade que tem, ele joga de volante, só que a velocidade, a intensidade do jogo é diferente. Ele consegue ter intensidade, mas em um momento do jogo ele perde essa intensidade e fica com dificuldade. Com isso, em um bote ele vai bem, no segundo, bem, mas no terceiro ele toma cartão amarelo e no quarto, vai tomar o vermelho. Quando você traz ele mais para trás, cinco ou dez metros, ele vai deixar de correr 60% daquilo que corria, vai correr só 40%. Com a inteligência, qualidade e força física que ele tem, não tenho dúvidas de que pode se tornar um grande zagueiro“, completou.

O camisa 30 vai atuar ao lado do paraguaio Gustavo Gómez, entrando na vaga de Vitor Hugo, que realizou uma operação no início de dezembro e permaneceu em São Paulo para realizar tratamento. Após duelar com o Atlético Nacional, o Palmeiras encerra sua participação na Florida Cup diante do New York City FC no dia 18, às 16h. A estreia no Campeonato Paulista, primeira competição oficial no calendário, será contra o Ituano, no estádio Novelli Júnior, no dia 22, às 19h15.