Luxa aguarda reforço, mas defende Veiga e o vê lutando por vaga no time

​Raphael Veiga tinha mercado fora do ​Palmeiras, mas ficou no clube a pedido do técnico Vanderlei Luxemburgo. Pois agora o atleta, meia de origem, está atuando fora de posição e recebeu diversos elogios por parte do treinador após a estreia no Campeonato Paulista.

O Palmeiras tá esperando o que pra mandar o Veiga pro furacão??? — ⓟ Ana Paula Navarro 💚🐷 🇧🇷 (@ana_bristow) January 23, 2020

O Verdão goleou o Ituano por 4 a 0, e Veiga, que vem sendo alvo de críticas por parte da torcida, acabou substituído no intervalo por Gabriel Veron. Mesmo assim, o treinador o vê como peça importante, uma vez que vem atuando pelo lado do campo, com Lucas Lima fazendo a função de central. “Ele joga onde está o Lucas Lima. É um bom jogador e o estou sacrificando, tentando uma forma de colocá-lo ao lado do Lucas. Está tendo dificuldade de jogar pelo lado e vir negociar a boa no meio, mas talvez, com calma, se outro jogador chegar, ele venha a disputar posição por dentro. Não vou descartar o Raphael. Ele vai ser imprescindível porque tem muita qualidade técnica”, disse Luxa.

BORA @Palmeiras Tenta o Keno e desiste desse Rony tô com um pressentimento que ele vai ser um Veiga 2 🤦‍♂️ — MA10R DO BRASIL🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 (@33Ericzinho) January 23, 2020

Até o momento, o Palmeiras entrou em campo três vezes em 2020 – já havia disputado duas partidas pela Florida Cup. Em todas, o jogador ficou pela esquerda, formando um trio com Lucas Lima (centro) e Dudu (direita). Por conta de suas características mais agudas, Dudu concentrou boa parte das ações ofensivas. Assim, o que a direção quer é encontrar no mercado alguém que possa dividir este protagonismo. Rony, do ​Athletico-PR, é o nome desejado, tanto que o diretor de futebol Anderson Barros teve uma reunião na última quarta-feira para tratar do assunto e tentar encaminhar o primeiro reforço da temporada. Caso esta contratação se concretize, Veiga passará naturalmente a brigar por vaga com Lima e Alan, garoto promovido das categorias de base. No próximo domingo, o Verdão encara o ​São Paulo pela segunda rodada do Estadual.

