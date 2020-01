Luxa analisa o clássico, evita dar pistas sobre esquema tático e revela nova função para Veiga

​Em partida realizada neste domingo (26), pela segunda rodada do Campeonato Paulista, o ​Palmeiras empatou o clássico com o ​São Paulo em 0 a 0. Com o resultado, o Verdão soma quatro pontos, já que venceu o Ituano na estreia por 4 a 0, gols de Marcos Rocha, Lucas Lima, Zé Rafael e Willian.

Após a partida, o técnico Vanderlei Luxemburgo analisou a partida e disse que o Verdão merecia a vitória: “Acho que ficou ruim para nós (o empate). Ficamos muito mais próximos da vitória do que o São Paulo. Tivemos mais possibilidades de fazer o gol. O Palmeiras soube girar a bola, equilibrar com o calor, se pegar os 15 minutos após a parada técnica, o Palmeiras teve domínio total de jogo, virando a bola para esquerda, direita, sem deixar o São Paulo escapar. É ruim, um clássico assim tão próximo, mas fazer o quê? Os estaduais encurtaram”, disse.

O treinador ainda revelou que Raphael Veiga disputará posição com Lucas Lima no meio-campo, já que o atleta não estava correspondendo jogando nas pontas: “Tentei encaixar o Raphael Veiga com o Lucas Lima, vi que fica difícil porque ele não sabe jogar de lado. Agora vai ficar ali brigando com Lucas Lima no meio por uma posição”, revelou.

Por fim, o comandante foi questionado sobre o esquema do Verdão, mas não deu muitos detalhes: “Você acha que eu vou falar do meu elenco todinho como vai jogar? Com todos os técnicos prestando atenção na entrevista coletiva? Vou ficar te devendo essa… Que o adversário estude, vamos fazer as coisas acontecerem”, finalizou.

​Foto: Cesar Greco/Palmeiras