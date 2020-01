Luxa interfere e pede permanência no Palmeiras de meia valorizado no mercado

​O técnico Vanderlei Luxemburgo começou seu trabalho no ​Palmeiras no início desta semana e já tem apontado suas prioridades. Enquanto segue no aguardo de reforços que ainda não desembarcaram na Academia de Futebol em 2020, o experiente comandante vai conhecendo e colocando em prática suas ideias em busca da formação ideal. Diante deste cenário, o comandante fez um pedido para a diretoria.

Ainda sem novidades no grupo, em uma mudança de postura do Verdão no mercado, deixando de lado a fama de investir alto em contratações, Luxa interferiu em uma negociação e encaminhou o futuro de um jogador valorizado no mercado. De acordo com apuração da reportagem, em conjunto com o ​jornalista Matheus Fontes, o técnico pediu a permanência de Gustavo Scarpa.

O meio-campista, de 26 anos, está na mira do Almería–ESP. Os espanhóis já realizaram algumas investidas e, na última proposta enviada, segundo o ​jornalista Jorge Nicola, ofereceram € 8 milhões (cerca de R$ 36 milhões). Apesar do alto valor, o desejo de Luxemburgo deve pesar no Palmeiras. O treinador, recentemente, interrompeu negociações envolvendo outro jogador da função, Raphael Veiga.

Na montagem de suas equipes, Luxa exige que os meio-campistas ‘pisem‘ na área adversária. Tanto Veiga quanto Gustavo Scarpa são vistos pelo treinador como jogadores que têm a capacidade para realizar a aproximação do centroavante e não está nos planos se desfazer da dupla neste início de trabalho. Ex-Fluminense, o camisa 14 está no Verdão desde 2018 e soma 69 atuações, com 17 gols marcados.