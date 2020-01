Luxa justifica mudanças em quase meio time do Palmeiras para pegar o Oeste

​O ​Palmeiras que entrou em campo nas duas primeiras rodadas do Campeonato Paulista não será o mesmo que enfrentará o Oeste, nesta quarta-feira, no terceiro compromisso do time na competição. Para o ​duelo das 19h15min, no Pacaembu, terá quatro modificações. Saem o agora zagueiro Felipe Melo, o o volante Gabriel Menino e os atacantes Dudu e Luiz Adriano para a entrada, respectivamente, de Luan, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Willian. E tudo isso tem uma justificativa.

“A saída de três jogadores, mais o Gabriel Menino, que é jovem, representa uma mudança de 30% a 40%. Sempre falei que iria mudar a equipe, mantendo a base, para trazer esses jogadores de fora, deixando fora (os poupados) para ter uma semana cheia com eles e dar continuidade à pré-temporada. São jogadores importantes, que que vão ser importantes para a frente. Em fevereiro e março, temos os seis jogos da Libertadores e a final do Paulista, então todos precisam estar muito bem preparados ali. A decisão de tirar esses jogadores é para que possamos preservar”, disse o técnico Vanderlei Luxemburgo à TV Palmeiras.

Existem, também, explicações para cada um dos casos. Felipe Melo, por exemplo, deixou o clássico diante do São Paulo com dor na panturrilha. “Ele não é nenhuma criança”, destacou o treinador, ao se referir a seu novo capitão, que já está com 36 anos. Quanto à saída de Gabriel Menino, a opção se dá exclusivamente para dar mais tempo a Zé Rafael como segundo volante, ou seja, não é algo referente ao desempenho do garoto de apenas 19 anos, com o qual Luxa se encontra bastante satisfeito.

Por fim, no ataque, a ordem é evitar desgastes. “O Dudu é um dos nossos jogadores mais importantes. Vamos dar uma avançada com ele fisicamente para que ele possa chamar a responsabilidade e ajudar a decidir os jogos para a gente”, acrescentou Luxemburgo, deixando claro que Luiz Adriano, único centroavante de ofício do plantel, também precisa de um cuidado maior por conta do histórico de lesões. O Palmeiras, assim, jogará com Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Victor Luis; Ramires, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Lucas Lima e Gabriel Veron; Willian.

